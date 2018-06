Carfagna: da Acquarius sbarchiamo donne incinte e bambini piccoli

Roma, 11 giu. - "Il centrodestra ha vinto le elezioni politiche anche raccogliendo il sentimento di rivolta degli italiani contro l'immigrazione clandestina e il traffico di esseri umani. E' giusto che il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, usi con tutta la forza necessaria gli strumenti della politica per fermare gli sbarchi e garantire sicurezza ai nostri cittadini. Non può più essere tollerata l'ignavia dell'Europa che a parole si dice solidale e nei fatti scarica sull'Italia ogni responsabilità. Resta tuttavia, in questa vicenda, un piano di umanità che l'Italia non ha mai trascurato e non va dimenticata anche nel contesto delle più rigorose scelte in materia di immigrazione e rapporti con i partner europei. Mi riferisco alle 7 donne incinte e agli 11 bambini in tenerissima età presenti sulla nave Aquarius, che dovrebbero essere sbarcati subito e soccorsi". Lo dichiara in una nota Mara Carfagna, vice presidente della Camera, deputata di Forza Italia.