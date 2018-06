Migranti, Gasparri: atteggiamento Malta inammissibile

Roma, 11 giu. - "L'atteggiamento di Malta è ingiustificato e inammissibile. Ha una ampia zona di Mediterraneo sottoposto alla propria vigilanza e al proprio dovere di soccorso e non si sottragga ai propri doveri. Condividiamo la decisione del Ministro dell'Interno Salvini, di chiudere i porti alle Ong che svolgono una attività assolutamente dannosa per l'Italia e siamo determinati nel sostenere qualsiasi atto che richiami ogni Paese dell'Unione Europea e non ai propri doveri". Lo dichiara in una nota il senatore Maurizio Gasparri (Fi).

"Riteniamo anche che sarebbe logico non mettere più navi italiane nelle acque libiche o vicine alla Libia perché, in questo modo, si rischia di essere comunque coinvolti in una attività dei trafficanti che stanno intensificando le partenze. La fermezza è auspicabile e deve valere dal Golfo della Sirte fino ai nostri approdi", conclude.