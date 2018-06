Comunali, Giammanco(Fi): centrodestra unito vince anche in Sicilia

Roma, 11 giu. - "Il centrodestra unito si conferma vincente anche in Sicilia, dove spicca il risultato eccezionale di Catania in cui Salvo Pogliese ha vinto e addirittura doppiato Enzo Bianco, andando oltre il 50%". Così Gabriella Giammanco, senatrice e portavoce di Fi in Sicilia.

"Il centrodestra ha ottenuto ottimi risultati anche a Leonforte, dove l'avvocato Barbera vince dopo trent'anni anni di amministrazione di centro sinistra. I dati di questa mattina, in linea con quanto emerso a livello nazionale il 4 marzo, confermano che il centrodestra quando si presenta unito agli elettori vince nettamente sul Movimento 5 Stelle, che in Sicilia continua a perdere voti a ogni competizione elettorale. Siamo certi di vincere anche al secondo di turno in altre importanti città come Messina e Siracusa", conclude Giammanco, vicepresidente di Forza Italia al Senato.