Medici senza frontiere: su Aquarius serve soluzione rapida

Roma, 11 giu. - "Preghiere mattutine a bordo di #Aquarius. Tutte le 629 persone soccorse nel #Mediterraneo non sanno dello stallo diplomatico. #MSF chiede con urgenza una risoluzione rapida e l'assegnazione di un porto sicuro". Lo scrive su Twitter Medici Senza Frontiere, sollecitando una pronta soluzione per i migranti soccorsi ieri dalla nave Aquarius che attualmente è in standby nell`attuale posizione, a 35 miglia nautiche dall`Italia e 27 da Malta.

Anche l'Oim, l'associazione internazionale per le migrazioni, sottolinea sul proprio account Twitter come sia "urgente trovare una soluzione veloce e identificare un porto di sbarco per #Aquarius per evitare che la situazione provochi sofferenze ai soggetti più vulnerabili: i #migranti che, stremati, hanno bisogno di assistenza". Flavio di Giacomo, portavoce di Iom, sottolinea che i migranti "sono estremamente vulnerabili e bisognosi di assistenza: tra loro ci sono - conclude - donne in stato di gravidanza e molti minori".