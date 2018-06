Sindaco Amatrice: bel gesto Conte in zone terremotate

Amatrice, 11 giu. - Le autorità locali e i cittadini di Amatrice sono in attesa dell'arrivo del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha in programma oggi una visita nelle località colpite dal sisma del centro Italia. Per Filippo Palombini, sindaco facente funzioni (dopo che Sergio Pirozzi è stato eletto consigliere regionale) "è un bellissimo segnale, apprezzo la sensibilità. La gente doveva sapere che un nuovo governo si insedia, è assolutamente un bel gesto".

"Per la gente - ha aggiunto - sono segnali importanti, sentirsi abbandonati come negli ultimi sei mesi è stato pesante. Sulle eventuali accelerazioni (dei lavori di ricostruzione, ndr) vedremo. Il Commissario? Ne abbiamo avuti due. Non sono mai stati investiti da un vero potere, chi lo può fare è un governo con pieni poteri non uno transitorio", ha concluso Palombini.