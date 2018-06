Migranti, Trenta: proporrò Marina Militare per Premio Nobel Pace

Roma, 11 giu. - "Voglio annunciarvi che mi attiverò con ogni mezzo e attraverso ogni canale per avanzare la proposta di candidatura della Marina Militare e di tutte le componenti che hanno partecipato ai salvataggi al premio Nobel per la Pace". A dirlo è stato oggi il Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta ad Ancona per la Festa della Marina Militare.

"In un contesto internazionale sicuramente complesso, la Marina - ha motivato il ministro della Difesa - ha svolto e svolge con professionalità, passione e grande senso di responsabilità tutte le missioni che le sono affidate Missioni vitali per l`Italia, per l`Europa e per l`intera comunità internazionale". La Trenta ha citato l`operazione EUNAVFOR-MED "Sophia", l`attività antipirateria della Ue "Atalanta" al largo del Corno d`Africa, che ha garantito, ha ricordato, "la libertà di navigazione e del traffico commerciale nell`area".

"Noi tutti siamo orgogliosi di quello che il Paese ha saputo fare finora per sostenere operativamente l`Europa nella gestione del suo confine meridionale", ma in particolar modo, ha insistito, "siamo orgogliosi di come la Marina abbia saputo tradurre in pratica i valori e gli ideali di solidarietà umana e di salvaguardia dei diritti fondamentali".

"Voi per primi, - ha concluso - avete onorato il nostro Paese e avete portato in alto i valori e i principi dell`Unione Europea".