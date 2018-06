Roma, 11 giu. - "Oggi anche la nave Sea Watch 3, di Ong tedesca e battente bandiera olandese, è al largo delle coste libiche in attesa di effettuare l`ennesimo carico di immigrati, da portare in Italia". Ad affermarlo è il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini che in un tweet aggiunge che, però, "l`Italia ha smesso di chinare il capo e di ubbidire. Stavolta - conclude - c'è chi dice no".