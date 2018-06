Roma, 11 giu. - "Grande vittoria del centrosinistra e clamorosa sconfitta del M5s a Roma. In VIII municipio vinciamo al primo turno, in III andiamo in vantaggio al ballottaggio con la destra. Il Pd Roma è primo partito dopo due anni di disastri in Campidoglio, l`era Raggi è già finita. Avanti". Lo scrive su Twitter Luciano Nobili, deputato del Partito democratico, a proposito dei risultati del voto per il III e l'VIII municipio della città di Roma.