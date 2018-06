Roma, 11 giu. - "Faremo un'analisi approfondita e totale di tutte le normative marittime internazionali, la stiamo facendo noi come ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti insieme al ministero dell'Interno, per meglio e più correttamente gestire tutte le situazioni critiche come quella di questa notte". Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, a Sky Tg 24 in merito alla vicenda della nave Ong Aquarius.