Roma, 11 giu. - Malta rappresenta "il porto più vicino e sicuro" per i migranti a bordo della nave Aquarius. Ecco perchè La Valletta "non può evitare di prendersi un'assunzione di responsabilità". Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, a Sky Tg 24 in merito alla vicenda della nave Ong Aquarius.

Ora da Malta "stiamo aspettando che ufficialmente ci dia una risposta", ha concluso.