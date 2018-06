Giacomelli (Pd): denunciare furbizie Malta non su pelle innocenti

Roma, 11 giu. - "Giusto denunciare le furbizie di Malta e l'inadeguatezza dell'approccio europeo sul tema dei migranti. Lo hanno già fatto Renzi e Gentiloni. Giusto insistere. Ma non si può farne pagare il prezzo a più di 600 persone innocenti". È quanto scrive in un post Facebook il deputato dem ed ex sottosegretario allo Sviluppo Economico, Antonello Giacomelli, a proposito delle ultime dichiarazioni del ministro Salvini sulla chiusura dei poeti italiani e sul destino della nave Aquarius.

Giacomelli, in una riflessione articolata che non 'demonizza' l'azione del governo ma ricorda come già i precedenti esecutivi avessero denunciato le 'furbizie' di Malta, osserva tuttavia che "non si può pensare di aprire una trattativa politica con il peso di 600 vite umane sulla coscienza. Se perdiamo la nostra umanità abbiamo perso tutto".