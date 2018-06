Fi, Calabria: Berlusconi conferma lungimiranza e visione

Roma, 11 giu. - "Il Presidente Berlusconi come sempre si dimostra il migliore interprete della contemporaneità indicando la giusta direzione del nostro movimento politico. La lungimiranza e la visione di chi è stato il più grande innovatore dal secondo dopoguerra a oggi sanno leggere le mutate esigenze di un'Italia che cambia e che per essere ancora più competitivi ci chiede un rinnovamento, un cambio di linguaggio". Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria.

"I nostri valori, come la libertà della persona, la sussidiarietà, la solidarietà, l'economia sociale di mercato, insieme alle nostre proposte per migliorare la vita degli italiani, ossia meno tasse, più sicurezza, più lavoro, più infrastrutture, più sostegno alla famiglia, una vera strategia industriale e il sostegno alle pmi, sono da sempre l'unico progetto politico in grado di rispondere concretamente ai bisogni della Nazione. Esiste un popolo di militanti, amministratori, parlamentari che è pronto ad assumersi questa responsabilità con serietà. Non vediamo l'ora di iniziare a lavorare con il nostro Presidente, ascoltando i sentimenti e le opinioni dei cittadini in quella Forza Italia aperta, inclusiva, partecipativa in cui siamo cresciuti e che soprattutto amiamo. Orgogliosi della nostra Storia, emozionati dalla nuova sfida", conclude.