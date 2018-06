Veltroni: Salvini fa campagna elettorale su pelle migranti

Roma, 11 giu. - La leadership del governo giallo-verde "è chiaramente nelle mani di Salvini, che si è dimostrato uomo politico di livello. Ha fatto un'operazione intelligente, trasformando la Lega e facendola diventare il partito di destra in Italia. Da questo punto di vista, va rispettato". Lo ha detto, intervistato a Circo Massimo su Radio Capital, l'ex segretario del Pd Walter Veltroni.

"La decisione è assolutamente immotivata" ha aggiunto Veltroni a proposito della chiusura dei porti decisa da Salvini osservando che "gli sbarchi si sono ridotti, non è una situazione d'emergenza come altre vissute dal nostro paese. Parliamo di una nave con 629 persone a bordo. Sono esseri umani, non oggetti, e scappano dalla guerra e dalla fame. Fanno quello che noi italiani abbiamo fatto per anni: siamo andati in giro per il mondo, è anche la nostra storia". "L'Italia non sarebbe più l'Italia se lasciasse 629 persone in balia del mare. Ci sono degli elementi umanitari che devono essere salvaguardati. L'impressione è che ieri si sia fatta campagna elettorale su queste 629 persone", ha concluso.