Migranti, Zanda (Pd): "Lasciare in mare Aquarium è inumano"

Roma, 11 giu. - "La decisione di Salvini, Di Maio e Toninelli di chiudere i porti italiani a una nave di Medici senza Frontiere è insieme inumana, stupida e rivelatrice di quale sia la vera gerarchia nel governo Conte. Inumana, perché lascia in mezzo al mare, senza soccorso, 600 migranti tra i quali tante donne e tanti bambini". Lo afferma in una nota il senatore del Pd Luigi Zanda.

"Stupida, perché isola l'Italia dal resto d'Europa e dimostra che il Governo non si rende conto di quali gravi e pesanti conseguenze potrà avere il nostro sempre più marcato isolamento in una fase nella quale l'unità europea può essere per noi questione di vita o di morte".

"Rivelatrice - conclude il senatore del Pd - perché conferma che l'indirizzo politico e le decisioni fondamentali del Governo sono in mano a Salvini, mentre i 5Stelle e i suoi ministri seguono, intimoriti e obbedienti, i suoi indirizzi. Per non parlare di Giuseppe Conte che si avvia ad essere il primo Presidente del Consiglio italiano guidato dal suo vice. É, infatti, inutile che Conte dichiari d'essere lui a guidare la politica del governo se i fatti lo contraddicono quotidianamente".