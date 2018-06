Fassina: risultati Comunali confermano impegno a costruire LeU

Roma, 11 giu. - "In ore drammatiche per le sorti di 629 persone confinate in mezzo al Mediterraneo, le elezioni amministrative di ieri consegnano messaggi difficili da decifrare in modo univoco. Raccontano una realtà politica più mossa, in particolare per i risultati del M5S, rispetto alle elezioni del 4 Marzo". Lo scrive Stefano Fassina su Facebook.

"È necessaria un'analisi approfondita per capire meglio, tuttavia per noi a sinistra un punto appare chiaro: risultano sempre asfittiche le alleanze inerziali, in nome del centrosinistra che fu, di componenti di LeU con il Pd "compromesso": da Messina a Imola, dati poco sopra l'1%; mentre, in tali contesti, il risultato è sempre migliore per le proposte unitarie a sinistra in alternativa al Pd. LeU ottiene, invece, buoni risultati, nettamente superiori al dato delle politiche, quando, unita e riconoscibile, con un suo profilo autonomo, incrocia un Pd ancora radicato a sinistra: i dati in alcuni Comuni del Lazio e nei Municipi di Roma sono chiari", aggiunge.

"In sintesi, anche i risultati di ieri indicano la rotta da seguire: come deciso all'unanimità dall'Assemblea Nazionale del 26 Maggio, dobbiamo dare operatività immediata alla fase costituente. Basta rinvii, basta scuse, basta attese e invocazioni autoreferenziali al Pd per Big Bang, per azzerare tutto, per superamenti, per unità a prescindere. Costruiamo LeU!", conclude Fassina.