Comunali, Maroni: Lega in forte ascesa, finita fase cdx del '94

Milano, 11 giu. - Nelle elezioni comunali di questo fine settimana "si rafforza molto la Lega, tranne Brescia dove ha vinto Del Bono. Per il resto la Lega si conferma in grande ascesa. Vedo molto in difficoltà i 5 Stelle, mentre il Pd barcolla". Lo ha dichiarato l'ex governatore della Lombardia, Roberto Maroni, a margine del Consob Day.

"I 5 Stelle sono una novità, quindi non so che reazione avranno. Certo ridisegna in modo netto i rapporti nel centrodestra. Si può dire che una fase del centrodestra iniziata nel '94 si è definitivamente conclusa. La domanda è: c'è un futuro per il nuovo centrodestra? Io dico di sì, bisogna costruirlo", ha aggiunto Maroni.