Migranti, assessore Torino: con il mare porto sarebbe aperto

Torino, 11 giu. - "Ci piace sempre immaginare come sarebbe Torino con il mare. Stasera sarebbe ancora più bello. Perché se c'è il mare c'è un porto, e sono convinto che stasera sarebbe aperto". E' quanto si legge in un post pubblicato ieri sera su facebook dall'assessore ai Diritti del Comune di Torino, Marco Giusta.

Nel post l'esponente della Giunta Appendino non si scaglia esplicitamente contro la decisione del vice premier, Matteo Salvini, di chiudere i porti, ma ricorda che il Consiglio comunale torinese "ad ampia maggioranza ha votato la Carta di Palermo"

Secondo Giusta "la politica dell'immigrazione è da rivedere, tutta, ed è vero che è un business per alcuni, non tutti, e che dovremmo avere più corridoi umanitari o possibilità di spostarci più facilmente temporaneamente per motivi lavorativi o di studio, o poter fuggire per motivi umanitari e che quindi si, occorre rivedere l'attuale situazione anche superando il blocco libico, ed è vero che queste nuove partenze sono probabilmente la misura del nuovo governo per arrivare ad un accordo diverso ma no, tutto questo non si può fare sulla pelle delle persone".

"E comunque ricordiamo che il diritto del mare recita che se qualcuno invoca soccorso i porti restano aperti. E questo vale anche per Malta", ha concluso Giusta, lodando la decisione del premier Conte di inviare medici a bordo della Aquarius medici su Aquarius".

Il post ha suscitato diversi commenti polemici. C'è chi chiede di prendere le distanze dalla Lega, altri chiedono a Giusta, ex presidente Arcigay di Torino, di "smarcarsi" dal Movimento.

E il capogruppo del Pd, Stefano Lo Russo scrive che oggi in Consiglio comunale chiederà ad Appendino di prendere "le distanze da questa barbarie. Pubblicamente. Ci sosterrai?"

"E soprattutto lo farà? O dirà che non è sua competenza e preferirà stare in silenzio? Spero di venire smentito. Temo non accadrà" ha aggiunto Lo Russo.