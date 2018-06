Comunali, Sala: bene Del Bono a Brescia, intorno luci e ombre

Milano, 11 giu. - "Sono molto contento per Del Bono, ora vediamo cosa succede a Sondrio. Sui Comuni qui intorno luci e ombre, ma non sono deluso". Questo il commento del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sui primi risultati delle elezioni amministrative che hanno visto in Lombardia il sindaco di Brescia uscente, Emilio Del Bono, vincere al primo turno.

Sala, che partecipa oggi al Consob Day in piazza Affari, è convinto che il voto amministrativo non abbia ripercussioni sul governo: "Non penso proprio", ha risposto a specifica domanda.