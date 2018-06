Comunali, Marcucci: Pd c'è, basta liti interne

Roma, 11 giu. - "Il Partito democratico c'è ed è in corsa in quasi tutti i ballottaggi delle elezioni comunali. E' un'indicazione importante per le prossime settimane: si devono evitare in tutti modi liti interne e recriminazioni che anche nel recente passato hanno influito pesantemente sui risultati del partito". Lo afferma il capogruppo dem a Palazzo Madama Andrea Marcucci in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

"Un grande merito va riconosciuto - sottolinea Marcucci - ai nostri candidati sindaci e alla loro capacità di ascolto delle comunità locali. E' un bacino di grande ricchezza che il Pd deve valorizzare e sostenere in tutti i modi, mettendo in soffitta divisioni correntizie. Ora tutti al lavoro per il secondo turno".