Maroni: bene stop a nave Aquarius, braccio di ferro positivo

Milano, 11 giu. - "È una mossa che condivido ci avevo provato anche io quando ero ministro per mettere l'Unione Europea sotto pressione e per ottenere quello che non siamo riusciti a ottenere, ossia il cosìddetto burden sharing, cioè l'impegno a suddividere fra tutti i Paesi dell'Unione Europea gli immigrati che arrivano in Italia, in base alla popolazione". Così a margine del Consob Day, l'ex governatore della Regione Lombardia, Roberto Maroni, ha commentato la chiusura dei porti italiani per la nave Aquarius con 629 migranti decisa dal ministro dell'Interno Matteo Salvini.

"Allora non ci riuscimmo perché non c'erano in Europa governi che sostenevano la nostra posizione. Adesso ci possono essere con Orban, con il governo austriaco, quindi è un braccio di ferro che, però, può essere davvero la soluzione".

"Il problema non è Malta perché è troppo piccola, però, se da questo deriva un impegno di tutti i paesi Ue la questione si può risolvere", ha concluso Maroni