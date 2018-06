Comunali, M5s frena: i casi Ancona (dove dimezza voti) e Ivrea

Roma, 11 giu. - Movimento cinque stelle in frenata rispetto alle politiche di appena due mesi fa. I casi di due città, Ancona ed Ivrea, si profilano come emblematici anche se lo spoglio dei voti non è concluso.

Nel capoluogo marchigiano andranno al ballottaggio il prossimo 24 giugno i candidati di centrodestra e centrosinistra. In vantaggio il Pd che torna il primo partito in città con la sindaca uscente che per poco non passa al primo turno: Valeria Mancinelli raccoglie il 47,86% dei consensi e il Pd conquista cinque punti in più rispetto alle elezioni politiche. Il centrodestra va al secondo turno con il 28,37% dei voti ottenuto da Stefano Tombolini. Ma la sorpresa è il crollo del Movimento cinque stelle che con Daniela Diomedi raccoglie solo il 17,19% dei voti contro il 33% delle politiche del 4 marzo quando si è affermato come primo partito.

Flop del Movimento cinque stelle a Ivrea, la città di Davide Casaleggio: il candidato del pentastellato Massimo Fresc raggiunge appena il 13,5% restando fuori dal ballottaggio e venendo superato anche dal candidato delle liste civiche di sinistra Francesco Comotto.

Al ballottaggio del 24 giugno per la guida della città si sfideranno il centrosinistra di Maurizio Perinetti, candidato del Pd, che ha ottenuto il 35,8% dei voti e il centrodestra di Stefano Sertoli che ha conquistato il 30,7%.