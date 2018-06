Migranti Aquarius, de Magistris insiste: vogliamo .... -2

Napoli, 11 giu. - Al giornalista che stamattina gli chiede se davvero possa farlo, anche nel rispetto delle competenze che assegnano al ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, di decidere sui porti, de Magistris risponde: "Salvare vite umane è un dovere morale, giuridico. E' scritto in tutti i trattati giuridici e nei testi religiosi Certo che si può .. Io trovo vergognoso che si lascino morire persone in mare. Non solo è immorale, indecente, ignobile! E' un crimine contro l'umanità". In concreto, il sindaco di Napoli annuncia di voler "avanzare formale richiesta al prefetto e all'autorità portuale" affinché la città "possa accogliere bambini, donne incinte, anziani, esseri umani che stanno per morire o rischiano di morire". Per de Magistris la questione non è politica ma, appunto, umanitaria. Resta il fatto che il primo cittadino continua ad attaccare il ministro degli Interni anche per aver fatto parte di governi che hanno responsabilità di queste ondate migratorie per le politiche attuate non solo in Europa ma anche in Iraq, Libia, Afghanistan. "Salvini smetta di fare campagna elettorale - insiste - e faccia il ministro degli Interni, mandi risorse ai comuni così sono in grado di fare accoglienza e non deposito di migranti negli alberghi. Dia ai comuni risorse, mezzi, donne e uomini delle forze dell'ordine per controllare i territori!" "Se una persona sta morendo va salvata - conclude - lo dice la Costituzione, lo dice il Vangelo. Va salvata, punto!".