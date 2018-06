Roma, 11 giu. - "In un momento come questo, in cui il governo mostra il suo volto peggiore nella vicenda acquarius, venendo meno al rispetto di alcuni capisaldi del diritto internazionale, dobbiamo dare forza, al ballottaggio, al maggior numero possibile di candidati progressisti, civici e di centrosinistra". Lo ha dichiarato questa mattina il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e Uguali, Roberto Speranza durante lo Speciale Elezioni del Tg1.