Migranti Acquarius, de Magistris insiste: vogliamo accoglierli

Napoli, 11 giu. - Il primo tweet è di ieri sera, poco dopo le 19, e sancisce la posizione antiSalvini del sindaco di Napoli. Le parole di questa mattina, rilasciate in un'intervista radiofonica, sono ancora più dure e non lasciano spazio a dubbi. Luigi de Magistris si schiera apertamente contro il ministro degli Interni e la sua decisione di chiudere i porti alla nave Aquarius carica di 692 migranti tra cui molti minori non accompagnati e, pur senza averne titolo (i porti sono di competenza del ministro dei Trasporti e il Prefetto rende conto al Viminale), dichiara di voler accogliere i superstiti raccolti in mare e a cui Malta ha rifiutato l'accesso. "Se un Ministro senza cuore lascia morire in mare donne incinte, bambini, anziani, esseri umani, il porto di Napoli è pronto ad accoglierli - ha twittato il primo cittadino di Napoli ieri sera - Noi siamo umani, con un cuore grande. Napoli è pronta, senza soldi, per salvare vite umane". E stamattina, dopo che il sindaco di Palermo e quello di Messina hanno manifestato la sua stessa intenzione, rilancia citando la Costituzione e il Vangelo: "non c'è norma che impedisca di salvare vite umane". (segue)