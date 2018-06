Elezioni Catania, Pogliese: orgoglioso, risultato straordinario

Palermo, 11 giu. - "E' un risultato eccezionale che va oltre ogni nostra aspettativa". Così Salvo Pogliese, candidato sindaco di Catania per il centrodestra, ha commentato la vittoria sul primo cittadino uscente Enzo Bianco.

"E' stato un voto trasversale - ha proseguito Pugliese - che ha raccolto consensi in tutto i quartieri e tutte le fasce generazionali della città che mi inorgoglisce e al tempo stesso mi fa assumere un grande impegno nei confronti della mia città, che amo visceralmente e che cercherò di non deludere".

A chi ha chiesto se si aspettasse un miglior risultato da parte del Movimento 5 Stelle, Pugliese ha risposto: "Una cosa è il voto alle politiche e un'altra è il consenso che si registra puntualmente alle amministrative, dove non si manifesta un voto di dissenso ma un voto di condivisione per un percorso amministrativo che i 5 stele non hanno saputo interpretare".

Su quelli che saranno i punti del suo programma, il neo sindaco etneo ha spiegato: "Individueremo percorsi in controtendenza rispetto quelli che hanno caratterizzato l'era Bianco. L'attenzione sarà per la pulizia, il decoro urbano e la sicurezza".