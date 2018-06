Merkel: tweet di Trump su G7 "fanno riflettere e deprimono"

Roma, 11 giu. - La revoca via Twitter del sostegno al comunicato congiunto del G7 da parte del presidente Usa Donald Trump "fa riflettere ed è un po' deprimente". L'ha affermato la cancelliera tedesca Angela Merkel.

"E' difficile, è deprimente questa volta, ma non è la fine" del Gruppo dei Sette, ha detto Merkel in un'intervista alla televisione pubblica tedesca ARD. "Non voglio che si esageri con le parole", ha aggiunto, affermando che la parola "deprimente" è "già molto, venendo da me", in un ironico riferimento alla sua solita capacità di non far emergere sentimenti.