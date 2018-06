Aquarius, Bonino: «Renzi barattò i soccorsi per la flessibilità, Salvini per i voti»

ROMA - L'ex ministro ribadisce a ilfattoquotidiano.it che la priorità è mettere in salvo i 628 migranti rimasti in balia di un braccio di ferro geopolitico tra Italia, Malta e l'Europa. Il titolare del Viminale «fa ancora campagna elettorale». Ma anche chi lo critica ha delle responsabilità. La radicale ricorda il «patto scellerato» dell'ex premier che «firmò accordi in Europa perché gli sbarchi avvenissero tutti quanti in Italia. In cambio di un trattamento favorevole sui conti. E in violazione degli accordi di Dublino».