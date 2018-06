Palermo, 11 giu. - Affluenza in aumento rispetto alle elezioni comunali di 5 anni fa in Sicilia. I siciliani che si sono recati alle urne ieri, 10 giugno, per il rinnovo di 138 Consigli Comunali sono stati 927.538, pari al 56,44% degli aventi diritto che sono 1.643.135. I dati sono forniti dall'ufficio elettorale della Regione Siciliana. Cinque anni fa aveva votato il 47,64% degli aventi diritto.