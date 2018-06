Bernini: Di Maio su FI dice falsità. Tria smentisce contratto

Roma, 10 giu. - "E' arrivata l`ora del bagno di realtà. Le parole pronunciate oggi da Di Maio nella trasmissione `Mezz`ora in più`, peraltro senza ombra di contraddittorio come d`abitudine, sono semplicemente false, e offendono tutto il centrodestra. Il ministro non ha né la struttura né la credibilità per attaccare l`importante azione di Forza Italia e del centro destra in favore dell`imprenditoria italiana, realizzata durante i governi presieduti da Silvio Berlusconi". Lo ha dichiarato in una nota Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"Proprio oggi peraltro - ha aggiunto - il suo collega e neo titolare dell`Economia, nella prima intervista pubblica, ha smentito platealmente la linea di politica economica enunciata trionfalmente nel contratto di governo. Tutta la retorica della campagna elettorale spazzata via con un`intervista. E Di Maio sempre in tv, con una imbarazzante virata a 360 gradi, ha dichiarato che quella di Tria è la posizione ufficiale dell`esecutivo. Basta con le continue contraddizioni a 5 stelle, basta con le prese di posizione che non durano più di un minuto: gli italiani hanno il diritto di esigere da chi decide del loro destino chiarezza e concretezza. E' l`ora del bagno di realtà, è ora di vedere alla prova dei fatti questo contratto di governo sempre più Arlecchino".