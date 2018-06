Iwobi (Lega): centro sociali professionisti dell'odio

Roma, 10 giu. - "Ieri in piazza a Milano abbiamo visto i professionisti dell'odio, quei centri sociali violenti che bruciano la bandiera della Lega e urlano slogan contro il ministro Salvini". Lo afferma in un comunicato il senatore Tony Iwobi, responsabile federale Dipartimento Immigrazione della Lega, secondo il quale "questi personaggi legati ad una certa sinistra sfruttano gli immigrati facendo credere loro che in Italia possa entrare chiunque senza alcun rispetto delle regole".

"Il ministro Salvini - ha aggiunto - sta invece portando avanti la giusta politica dell'accoglienza per chi davvero scappa dalla guerra e dei respingimenti e delle espulsioni per chi non ha diritto di stare in Italia. Legalità e ordine contrapposte al caos e alla violenza di cui gli immigrati sono vittime".