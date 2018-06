Grasso: bene petizione, avanti con LeU per cambiare la sinistra

Roma, 10 giu. - Pietro Grasso ha accolto con favore il contenuto di una petizione per il rilancio di Liberi e Uguali. "Ho letto con grande attenzione - ha sottolineato in una nota diffusa con la sua newsletter - la petizione, come faccio sempre quando arrivano contributi dai nostri militanti e simpatizzanti. E, anche questa volta, sono tante le domande e le riflessioni che sarebbe opportuno fare. Documenti come questo confermano l`idea che ci siano esperienze, intelligenze, contributi, che possono davvero cambiare la sinistra e radicare nel Paese un movimento politico moderno e vincente".

A giudizio dell'ex presidente del Senato "c`è tanta energia da rimettere in circolo, tanta passione da non disperdere. I contenuti della petizione di #CoraggiodaLeU, del resto, non sono tanto diversi da quelli che ho espresso il 26 maggio. E' davvero arrivato il momento di iniziare un percorso costituente serio, profondo, articolato, capace di mettere tutto in discussione e dare ampio respiro al progetto di Liberi e Uguali e, quindi, alla sinistra. Sono uno dei quattro destinatari della petizione ma, idealmente, la sottoscrivo anche io".

"I firmatari - ha osservato Grasso - sono più di 3000 e ho l`impressione che tanti altri si aggiungeranno. Non posso certo invitarli tutti contemporaneamente nel mio ufficio ma mi piacerebbe incontrarli, discutere assieme, riducendo la distanza tra di noi. Torniamo a costruire luoghi di confronto e di dialogo, ne abbiamo davvero bisogno. Io, ascoltandovi, ho imparato tantissimo. Ne approfitto per ringraziarvi del grande affetto che mi avete dimostrato in questi mesi. Grazie, grazie di cuore. Incontriamoci!".