Roma, 10 giu. - "Il ministro Luigi Di Maio la smetta di insultare gratuitamente Forza Italia. Evidentemente chi non ha argomenti e fatica a trovare il passo del governo attacca l`opposizione e tenta di buttarla in caciara. Invece di andar in giro per comizi e occupare le televisioni, Di Maio pensi a governare, se ne è capace. La campagna elettorale è finita". Lo ha affermato in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.