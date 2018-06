Pittella: grave lettera a Malta, Salvini vuole Europa chiusa

Roma, 10 giu. - "Il rifiuto di accogliere persone che fuggono da guerre, violenza, povertà e miseria è un atto vergognoso contro la dignità umana. La soluzione non sta nella chiusura dei porti italiani, ma pretendere da tutti gli stati europei la condivisione dell`accoglienza". Lo ha dichiarato in una nota il senatore del Pd Gianni Pittella.

"Non si risolve il problema non vedendolo. Con la grave lettera alle autorità maltesi, Salvini - ha sostenuto l'esponente dem - contribuisce a trasformare l`Europa in una fortezza chiusa, cieca e menefreghista rispetto all`obbligo legale e morale alla solidarietà".