Di Maio: con Salvini-Conte non parliamo di commissioni Parlamento

Roma, 10 giu. - Oggi si riunisce il vertice di maggioranza con il presidente del Consiglio "per individuare le figure della coalizione" ma "fra me e Salvini e il presidente Conte non si discuterà di commissioni parlamentari, è questione di rispetto, l'esecutivo non deve interferire con il Parlamento". Lo ha detto Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio e leader del M5S, intervistato a In 1/2 ora in più su Rai3.

Rispondendo a una domanda sulla presidenza del Copasir, il Comitato che si occupa dei servizi di sicurezza, Di Maio ha sottolineato che "per legge spetta alle opposizioni". Quanto all'ipotesi che la presidenza vada a Fratelli d'Italia, "lo deciderà il Parlamento - si è limitato a dire il vicepremier - quali soggetti ambiscono e quali hanno legittimamente titolo". Le opposizioni, del resto, sono "tutte le forze politiche che nella fase di fiducia hanno detto 'ci mettiamo all'opposizione'. Immagino si ritengano di opposizione".