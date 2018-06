Di Maio: Fornero da superare, faremo quota 100 e quota 41

Roma, 10 giu. - "Che la legge Fornero sia da superare e che dobbiamo istituire quota 100 e poi quota 41 sono obiettivi del Governo e del M5S che ce l'aveva nel programma e nei 20 punti per la qualità della vita degli italiani": così Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e dello Sviluppo e leader del M5S, ha commentato, nel corso di In 1/2 ora in più su Rai3, le dichiarazioni "rassicuranti" del ministro dell'Economia Giovanni Tria.

"Si dice - ha sottolineato - 'adesso basta, è finita la campagna elettorale', ma c'è disorientamento nel fatto che due forze politiche stiano parlando - e fra un po' attuando - quello che hanno detto in campagna elettorale".