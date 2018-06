Domani Conte ad Amatrice, Accumoli, Arquata, Pescara del Tronto

Roma, 10 giu. - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, farà visita nelle zone terremotate del Centro Italia. In una nota, palazzo Chigi ha diffuso il programma della giornata, che avrà inizio alle 11.45 con l'arrivo nel centro storico di Amatrice (Corso Umberto, all`altezza della chiesa di Sant`Agostino). A seguire sosta davanti alla chiesa di Sant`Agostino in corso di ricostruzione; trasferimento al Parco Comunale, dove il presidente del Consiglio depone un cuscino di fiori ai piedi della lapide commemorativa delle vittime del terremoto; incontro con i cittadini presenti alla deposizione; ore 12 - incontro in Comune con gli amministratori locali; ore 12.30 - incontro con i cittadini presso l`area S.A.E. (Soluzioni abitative di emergenza) "Campo ANPAS" in località San Cipriano; a seguire incontro con i commercianti presso l`attiguo centro commerciale "Il Corso" in località San Cipriano.

Seconda tappa prevista alle 13.40 con l'arrivo ad Accumoli (Rieti) presso la Torre civica e Visita dell`area rossa; ore 13.55 - deposizione di un cuscino di fiori nella piazza Vittime del Sisma; ore 14 - trasferimento a piedi nell`area S.A.E. Accumoli Capoluogo ed incontro con i cittadini presso la struttura aggregativa "Accupoli".

Terza tappa dalle 14.50, arrivo ad Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) e visita al villaggio S.A.E. (Soluzioni abitative d`emergenza, area Borgo 1); visita ad alcune soluzioni abitative d`emergenza ed incontro con i cittadini e le realtà imprenditoriali; ore 15.20 - trasferimento in auto nella frazione di Pescara del Tronto e deposizione di un cuscino di fiori presso la stele commemorativa nel parco pubblico.