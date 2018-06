Premier Malta: interessi comuni con Italia, priorità salvare vite

Roma, 10 giu. - Il governo di Malta vuole le migliori relazioni possibili con l'Italia, ha dichiarato il premier maltese Joseph Muscat parlando a One Radio dopo la polemica sulle navi dei migranti con il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. Muscat ha aggiunto che gli interessi italiani e maltesi sulle migrazioni sono identici e che la priorità "sopra ogni cosa" resta quella di salvare vite umane.

Malta osserva e continuerà ad osservare le regole internazionali: "Lo abbiamo fatto questa settimana e continueremo a farlo - ha spiegato - E lo abbiamo provato con fatto documentati. E' importante che tutti si attengano alle regole, questo vale per noi, per gli altri governi e per le altre organizzazioni".

"Non farò nessuna dichiarazione avventata, anche se ci sono state delle incomprensioni (con l'Italia), è giusto chiarirle. Dobbiamo avere buone relazioni con tutti i nostri vicini, europei ed africani".