Brignone: basta opposizione troll, lavoriamo su questioni reali

Roma, 10 giu. - "Non ci si può credere, ma chi era al governo fino a ieri ha inteso avviare la propria opposizione con una sorta di trollaggio permanente". Lo ha affermato in una nota pubblicata sul sito del suo partito Beatrice Brignone, segretaria di Possibile, secondo la quale "l`effetto è quello del sempiterno bue che dà del cornuto all`asino. Parlamentari e dirigenti che si scagliano con polemiche pretestuose, fino a lamentarsi del volo di Stato di Conte, quando uno degli ex-premier aveva preso un intero aereo per sé. Con qualche altro cortocircuito notevole: contro Salvini si rimpiange Minniti, che - non è un paradosso - lo stesso Salvini ha già avuto modo di rimpiangere".

"Vale la pena - ha aggiunto Brignone - di concentrarsi sulle questioni fondamentali. Sulla progressività, ad esempio, che sarebbe sbaragliata dalla flat tax e che peraltro non ci pare sia stata particolarmente difesa da chi c`era prima. Sui diritti di chi lavora e sulle retribuzioni. Sulle scelte strategiche, a livello europeo. Perché al sovranismo non si può rispondere con la politica europea che abbiamo visto finora, ma con un progetto di riforma sociale a livello europeo. Ci vuole una prospettiva diversa, una lettura politica di ciò che sta accadendo a livello sociale ed economico, e quindi culturale. Non il trollaggio e nemmeno un`opposizione fine a se stessa", ha concluso.