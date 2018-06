Di Maio a Fico: «La politica dell'immigrazione è nel contratto di governo»

ROMA - Ci sono «giochi» nel Movimento 5 stelle per prendere le distanze dalla politica sull'immigrazione dell'alleato leghista? «Io non lo riscontro», ha risposto Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio e capo politico del M5S, intervistato a In 1/2 ora in più su Rai3. Quanto alle dichiarazioni pro-Ong del presidente della Camera Roberto Fico, «fa il suo lavoro istituzionale - ha commentato Di Maio - io devo fare i fatti. Siamo tutti quanti contro lo sfruttamento dei lavoratori italiani e di quelli stranieri, questo molto spesso è il figlio di una gestione incontrollata del fenomeno in Italia. Il fatto di voler creare questa contrapposizione è una speculazione giornalistica».

PROGRAMMA VOTATO ONLINE - «La politica dell'immigrazione che si porterà avanti come governo - ha sottolineato il vicepremier - è nel contratto di governo, quello che faremo è stato votato dal 94 per cento dei nostri iscritti e anche dai simpatizzanti della Lega».