Di Maio: pronto a ricevere Soumahoro, porte Ministero sono aperte

Roma, 10 giu. - Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Luigi Di Maio apre le porte alle istanze dei braccianti migranti, dopo l'omicidio di Soumaila Sacko a San Ferdinando, in provincia di Vibo Valentia. Ospite di In 1/2 ora in più su Rai3, Luigi Di Maio si pe detto pronto a ricevere Aboubakar Soumahoro, il sindacalista Usb che in questi giorni ha rappresentato più di ogni altro il simbolo delle lotte dei braccianti immigrati. "Sicuramente - ha detto il ministro - le porte del Ministero sono aperte, sarà un piacere conrontarmi con lui come con tutte le rappresentanze, nelle forme che vorranno loro".