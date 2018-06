Di Maio: sull'Ilva non darò la soluzione in televisione

Roma, 10 giu. - La sua presa di distanze da Beppe Grillo ("esprime opinioni personali") non è uno scontro. Lo ha ribadito Luigi Di Maio, rispondendo a una domanda sul caso Ilva durante in 1/2 ora in più su Rai3. "non siete mai contenti - ha ironizzato - se non rispondi a Grillo il ministro prende ordini da Grillo, se rispondi il ministro sta attaccando Grillo...".

"Grillo - ha spiegato il ministro dello Sviluppo economico - ha idee su tanti dossier che sono sempre state e saranno avveniristriche. Ricordo quando lo prendevano in giro sulle stampanti 3D, oggi stanno cambiando il mondo".

"Su Ilva - ha aggiunto Dio Maio - esamineremo il dossier, incontrerò le parti, mi sembra una posizione prudente di un ministro che non vuole creare shock economici e sociali". In ogni caso, ha precisato, "la soluzione per l'Ilva non la annuncio in televisione".