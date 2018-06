Roma, 10 giu. - Perché non è stato fatto il passaggio di consegne al Ministero dello Sviluppo con il predecessore Carlo Calenda? Il neoministro Luigi Di Maio avrebbe preferito glissare, ma pressato sull'argomento nel corso di In 1/2 ora in più su Rai3 ha risposto con qualche prudenza diplomatica: "Ci eravamo organizzati per il passaggio di consegne, poi ho visto queste dichiarazioni pubbliche, ma non voglio litigare con nessuno, diciamo che sono stati giorni un po' difficili", ha detto.