Di Maio: Tav, faremo analisi costi-benefici e dialogo con Francia

Roma, 10 giu. - "All'interno del contratto di governo c'è sia l'Ilva che la Tav. Il tema infrastrutture è stato descritto come tema che divide noi dalla Lega, come se la Lega li volesse fare e noi no. Ma nel contratto di governo abbiamo una clausola che dice che faremo l'analisi costi-benefici. Dobbiamo verificare se gli italiani ci stanno guadagnando o perdendo". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio a In 1/2 ore in più su Rai3.

"Sulla Tav parleremo col governo francese e discuteremo. Il governo Gentiloni - ha aggiunto - ha pubblicato un rapporto e ha riconosciuto che c'erano problemi nel rapporto costi-benefici".