Di Maio: «Conte personalità forte ma rispetterà collegialità»

ROMA - Giuseppe Conte sovrastato dal potere dei due leader dei partiti di maggioranza? «E' la rappresentazione che si vuole dare in questo momento ma credo non sia vera. Conte lo conoscerete e lo conosceremo sempre di più, è una personalità forte con grandi capacità di mediazione». Lo ha affermato Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio e capo politico del M5S, ospite di In 1/2 ora in più su Rai3.

I PRECEDENTI - «Già nel il presidente del Consiglio G7 non si è accodato - ha spiegato - all'una o all'altra parte ma ha rappresentato le esigenze degli italiani. E' una personalità forte ma allo stesso tempo rispetta il criterio della collegialità. Noi abbiamo avuto presidenti del Consiglio che si atteggiavano a presidenti della Repubblica francese. Il Consiglio dei ministri e il Parlamento - ha sottolienato Di Maio - discutono dei temi, anche se l'indirizzo politico è in capo al premier».