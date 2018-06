Di Maio: «Le telecomunicazioni? Sono di competenza del mio Ministero»

ROMA - Nel vertice di oggi pomeriggio con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il leader della Lega Matteo Salvini non è in gioco «una questione di quote di governo, le telecomunicazioni ad esempio sono del ministero che rappresento». Lo ha detto il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, ospite di In 1/2 ora in più su Rai3.

Nella definizione degli incarichi di governo, ha spiegato, «non c'è nessun accordo di tipo manuale Cencelli. Cercheremo di individuare le persone con le sensibilità adeguate».