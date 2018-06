Orfini(Pd): grazie a nostra legge arresti caporalato

Roma, 10 giu. - A giudizio di Matteo Orfini, presidente del Pd, "se oggi i delinquenti che sfruttano quei lavoratori migranti vengono arrestati e fermati con sempre più efficacia è perché noi abbiamo approvato una legge contro il caporalato, che in questo paese mancava. Solo negli ultimi 30 giorni grazie a questa legge le cronache riportano di decine di arresti di caporali tra la Sicilia e la Puglia".

"Bisogna fare ancora di più per creare strumenti di maggiore applicazione di questa legge? Certo che sì. Ci batteremo - ha sostenuto Orfini in un post su Facebook - perché il nuovo governo vigili su questa norma e non ne svilisca il valore".

"Ma voi dove siete stati in questi anni? È la domanda più frequente - ha sottolineato l'esponente dem - che mi è stata rivolta nei commenti al post sulla mia visita a San Ferdinando. Perché pur avendo governato voi per 5 anni, attaccate Di Maio e Salvini? Sono domande più che legittime. E meritano una risposta. Sia chiaro, si può e si deve sempre fare di più. E che io non sempre abbia condiviso le scelte fatte sulla gestione del tema migranti è cosa nota. Ma non voler vedere le differenze tra loro e noi, tra la destra e la sinistra, è francamente disonesto. Tra chi ha dichiarato guerra ai migranti per lucrare qualche voto. E chi tra mille difficoltà e con mille limiti ha provato ad affrontare questioni complicatissime".