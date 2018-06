Roma, 10 giu. - "Il #G7 in Canada segna il punto più basso dei rapporti tra Paesi partecipanti. Tra Europa e Usa divergenze su economia e dossier politici cruciali. Davanti a tutto questo, non capisco come il premier #Conte si possa dire soddisfatto". Lo ha scritto su Twitter il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina.