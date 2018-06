Gasparri: unità del centrodestra soluzione ai problemi del Paese

Roma, 10 giu. - "Sono certo che anche dalle elezioni amministrative verrà una chiara indicazione in favore del centrodestra, che alla fine di questa tornata avrà, unito come si è presentato quasi ovunque, molti più sindaci di prima. E questa unità, presto sarà chiaro, è l`unica soluzione per affrontare i delicati nodi dell`immigrazione, delle tasse, dell`economia". Lo ha dichiarato in una nota il senatore Maurizio Gasparri (FI).

"Intanto Forza Italia - ha aggiunto - ribadirà la priorità delle proposte che scaturiscono dal programma che il il centrodestra ha sottoscritto per le recenti elezioni politiche. E in tal senso ogni iniziativa, ad esempio volta a contrastare l`emergenza sbarchi e immigrazione, ci vedrà in prima linea con spirito propositivo. Abbiamo idee ed esperienza in una materia che impone soluzioni urgenti".