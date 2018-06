Elezioni comunali, alle 12 affluenza alle urne 19,82 per cento

Roma, 10 giu. - E' del 19,82 per cento alle ore 12 l'affluenza alle urne per le elezioni in corso in 623 comuni italiani. Lo rende noto il sito del Ministero dell'Interno. I Comuni al voto oggi sono 761 in tutto, compresi due municipi della capitale, ma nella rilevazione diffusa dal Viminale non sono presenti i dati delle amministrazioni siciliane. I seggi si chiuderanno alle 23. L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci non passati al primo turno nei Comuni superiori ai 15mila abitanti (10mila in Sicilia) è in programma il 24 giugno prossimo.