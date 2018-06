Nel tardo pomeriggio vertice Conte-Di Maio-Salvini

Roma, 10 giu. - Si svolgerà "nel tardo pomeriggio, probabilmente a palazzo Chigi", secondo quanto si apprende da fonti di maggioranza, il vertice di governo per accelerare la definizione delle nomine di viceministri e sottosegretari che servono a completare la squadra dell'esecutivo. Per quanto riguarda le nomine nelle partecipate, invece, la definizione delle scelte del Governo dovrebbe attendere ancora qualche giorno. All'incontro di oggi, insieme ai leader delle due forze di maggioranza, Luigi Di Maio (M5S) e Matteo Salvini (Lega), che ricoprono anche il ruolo di vicepremier, ci sarà il presidente del Consiglio, di ritorno dal G7 conclusosi in nottata in Canada.

Dal completamento del puzzle di governo dipende anche la possibilità di avviare finalmente i lavori di Camera e Senato, perché i gruppi parlamentari potranno indicare i componenti delle commissioni permanenti e assegnare i vari ruoli negli uffici di presidenza. Secondo prassi, alla maggioranza le presidenze delle commissioni ordinarie, alle opposizioni quella delle commissioni bicamerali e di garanzia come la Vigilanza Rai e il Copasir che sovrintende all'attività dei servizi di sicurezza dello Stato.